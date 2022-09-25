Нынешняя битва за юг Украины - самая страшная за всю войну. Данные о потерях украинской стороной не разглашаются, но после бесед с бойцами ВСУ американский корреспондент вынес ощущение, что потери "большие и даже массовые".

Об этом пишет The New York Times.

Ему рассказали, например, что в боях за одно только село полегли сотни солдат. В другом месте за два часа погибло 50 бойцов.

"Каждый украинский солдат на южном фронте носит с собой автомат, но немногие из них стреляли из этого оружия. Смерть здесь приходит с большого расстояния. Она не избирательна и тотальна", - пишет американское издание.

Украинские чиновники говорят, что у них не было выбора, кроме как начать атаку. Нужно освободить юг, прежде чем дожди в октябре превратят дороги в непроходимое болото. Также Киеву нужно показать миру, что он способен выгнать россиян со своей территории, особенно до того, как зима станет испытывать решимость союзников. Но основательно укрепившиеся в Херсонской области россияне способны оказывать сильное сопротивление, что и приводит ко множеству жертв.

Ранее NYT писало, что Путин запретил российским военным отступать из Херсона и будет лично руководить армией.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.