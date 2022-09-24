В Одесской области произошла ещё одна атака иранского дрона "Шахид - 136". Командование "Юг" заявляет, что его сбили в районе порта "Южный".

Еще один "Шахид-136" атаковал вечером украинские позиции на линии столкновения в Березнеговатской громаде Николаевщины.

Кроме того, оперативное командование заявило, что на позиции ВСУ с дрона (какого именно не уточняется - Ред.) была сброшена граната с отравляющим веществом. Речь, по предварительным данным, идёт о хлорпикриновой гранате К-51 (известна как газовая граната). О потерях не сообщается.

Напомним, 23 сентября в небе над Одессой украинская ПВО за день сбила шесть иранских дронов и российский штурмовик Су-25. После этого оперативное командование "Юг" подтвердило уничтожение еще четырех дронов-камикадзе "Шахид-136" и штурмовика Су-25.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о погибших, разрушенных 4 домах в результате удара "шахидов" по району порта.

Ранее "Страна" писала, что известно о применяемых Россией в Украине иранских беспилотниках.

Напомним, еще 24 июля по российским телеграмм-каналам и по украинским СМИ прошёл слух, что Иран уже поставил России свои боевые беспилотники. Основу партии якобы составляют ударные дроны "Shahed 129" ("Шахид 129"). По своим характеристикам это довольно мощная машина. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг, дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.