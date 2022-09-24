В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 24 сентября. Сообщается, что российские войска продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, пытаются восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку.

Противник не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей. Угроза авиационных и ракетных ударов оккупантов сохраняется на всей территории Украины.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Вследствие удара беспилотников по Одессе погибли два человека, ещё двое ранены.

2. Ночью под обстрел попал Николаев.

3. За сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

Как писала "Страна", в ВСУ сообщили о подготовке к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении.

Также "Страна" писала, что ВСУ освободили Яцковку на левом берегу Оскола и вернули контроль над позициями возле Бахмута.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.