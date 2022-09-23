Войска РФ обстреляли Донецкую область. Разрушены дома и магазины, погибли 6 человек. Фото
Российские войска обстреляли Донецкую область вечером 22 сентября. Под обстрелами были громады Бахмута, Торецк, Славянск и Орловка.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, также он опубликовал фото последствий ударов по области.
По словам Кириленко, в Торецке из-за обстрелов погибли двое людей.
В Бахмутской громаде погибли 4 человека, 1 - ранен. В Кураховской громаде также ранен 1 человек.
Напомним, сегодня ночью в Николаеве войска РФ ударили по офисному зданию объекта промышленной инфраструктуры, были повреждены частные дома, водопровод и электросети.
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