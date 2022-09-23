Российские войска обстреляли Донецкую область вечером 22 сентября. Под обстрелами были громады Бахмута, Торецк, Славянск и Орловка.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, также он опубликовал фото последствий ударов по области.

По словам Кириленко, в Торецке из-за обстрелов погибли двое людей.

В Бахмутской громаде погибли 4 человека, 1 - ранен. В Кураховской громаде также ранен 1 человек.

Напомним, сегодня ночью в Николаеве войска РФ ударили по офисному зданию объекта промышленной инфраструктуры, были повреждены частные дома, водопровод и электросети.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.