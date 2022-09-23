На Донбассе ВСУ начали наступать на Лиман с севера, атакуя через Редкодуб и Коровий Яр, а российские войска продолжают наступление к югу и востоку от Бахмута.

Об этом говорится в сводке "Института изучения войны" (США) по ситуации на Донбассе.

По данным Института, войска РФ в районе Бахмута ведут бои в Зайцево и Отрадовке. Также сообщается, что ВСУ отошли в восточной части Бахмута, взорвав мост через речку Бахмутка.

Кроме того, по данным экспертов, в "ДНР" заявили, что захватили населенный пункт Жованка на северной окраине Горловки.

Российские войска провели штурм Новомихайловки, примерно в 25 км к юго-западу от Донецка, добавили в Институте.

Ранее американский Институт изучения войны публиковал все актуальные карты боевых действий в Украине.

Также и британская разведка сообщила, что в Донецкой области украинские войска продолжают штурмовать Лиман, который Россия захватила в мае.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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