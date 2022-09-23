Утром в пятницу, 23 сентября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что за сутки российская армия нанесла 4 ракетных и 27 авиаударов, а также более 70 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба, в районе Сватово (неподконтрольная территория Луганской области - Ред.) получил ранения командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ генерал-майор Цоков.

В аннексированном Крыму призывников набирают из числа сотрудников частных охранных предприятий, пишет Генштаб ВСУ. В Смоленске россияне провели досрочный выпуск из академии ПВО. А на базе Московского общевойскового училища пройдут месячные сборы резервистов.

По информации Генштаба, ВСУ отразили атаки в районах Купянска, Спорного, Майорска, Зайцево, Авдеевки, Опытного, Каменки и Новомихайловки.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.