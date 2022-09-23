Американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что 22 сентября украинские силы, вероятно, продолжили ограниченные контрнаступательные операции вдоль админграницы Харьковской и Луганской областей и продолжили атаки на Лиман.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

Кроме того, как пишет Институт, несколько российских источников сообщали о боях к северо-западу от Лимана и утверждали, что украинские войска прорвали российскую оборону в Редкодубе и Карповке в 20 км к северу от Лимана.

Институт изучения войны указывает, что российские источники также заявили, что украинские силы прорвались в районе Коровьего Яра (22 км к северо-западу от Лимана) и продолжают атаки в Дробышево (к западу от Лимана).

Сообщается также, что российские войска обстреляли Яцковку (25 км к северо-западу от Лимана) и Коровий Яр, что указывает на то, что российские силы обстреливают недавно захваченные украинские позиции в этом районе.

Помимо этого, по информации Института изучения войны, 22 сентября российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.