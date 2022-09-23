За последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, где россияне после отвода войск хотели выстроить свою новую линию обороны.

Об этом сообщает британская разведка.

Южнее, в Донецкой области, украинские войска продолжают штурмовать Лиман, который Россия захватила в мае.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей", - резюмируют в минобороны Британии.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович пообещал скорое освобождение Лимана в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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