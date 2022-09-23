В Харьковской области под массированными обстрелами Купянск и Купянский район. В Купянске ранены трое, в том числе - двое детей. Их состояние - средней тяжести. В Купянском районе ранены четверо.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковском районе погиб 51-летний мужчина. Двое людей подорвались на мине в Чугуевском районе.

Вчера днем противни снова нанес ракетный удар по пгт Печенеги Чугуевского района. Ракета попала в землю у дамбы Печенежского водохранилища. Без пострадавших.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска держат оборону под Купянском и в Донецкой области.

Накануне в Харьковской области на мине подорвались два сотрудника облэнерго и спасатель, один из них погиб.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.