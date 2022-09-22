В Харьковской области во время проведения ремонтных работ на мине подорвались два сотрудника "Харьковоблэнерго" и один спасатель. Один из них погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олега Синегубова в своем-телеграм-канале.

"Недалеко от Гракова Чугуевского района во время проведения ремонтных работ подорвались на мине двое сотрудников "Харьковоблэнерго" и один сотрудник ГСЧС. К сожалению, один из них погиб, два госпитализированы с ранениями", - написал он.

Синегубов также призвал всех быть максимально осторожными, так как минная опасность остается очень высокой.

Ранее сообщалось, что в Сумской области на мине подорвался глава ассоциации фермеров, пытаясь разъехаться с другим грузовиком.

Также писали, что в Одессе мужчина пошел купаться в море и подорвался на мине.

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