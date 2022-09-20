Купянск – очаг российского сопротивления украинскому контрнаступлению в Харьковской области.

Об этом пишет в своём репортаже французское агентство France-Presse.

Из сообщения издания выходит, что в этой части Купянска, что находится на левом берегу Оскола по состоянию на вчерашний день ещё были российские войска.

"В Харьковской области ВСУ в этом месяце захватили тысячи квадратных километров. Но в городе Купянске, железнодорожном узле, русские укрепились на другом берегу реки Оскол, пересекающей город. Огонь в понедельник, в основном, велся из украинских танков и артиллерии, но, когда небольшое подразделение украинских солдат продвигалось к мосту, окрашенному в красно-бело-синие цвета России, начался обстрел ракетами и снарядами. Украинские военные укрылись в разрушенном кирпичном здании. Рядом была табличка: "Мы с Россией одна нация". Военные эксперты считают, что освобождение Украиной Купянска, в котором до войны проживало около 58 000 человек, затруднит снабжение российских войск, дислоцированных южнее для защиты их завоеваний в промышленном бассейне Донбасса", – пишет агентство в своём репортаже.

Напомним, сегодня войска России обстреляли село под Купянском. Есть погибшие и раненые.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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