Ранены двое детей и пожилая женщина. Появились последствия обстрела Купянска
В Купянске во время обстрела армией РФ двое детей получили ранения.
Эту информацию сообщает харьковский канал "Обьектив".
Обоим детям по 7 лет, они получили осколочные ранения и взрывные травмы, их состояние – средней тяжести.
Ранения также получила 72-летняя женщина. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что украинская армия отбила атаки под Купянском и Донецком. Войска России продолжают обстрелы.
Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".
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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".