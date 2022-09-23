ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. Об этом сообщил советник Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Детали знает наш штаб, они доведены до командиров, они четко проводят определенные им задачи. Слишком большие детали не нужно знать противнику, а наше население в ближайшее время узнает", - сказал Череватый.

После освобождения Купянска Лиман – это следующий шаг к освобождению Луганской области, заявил он.

"И, конечно, это будет сделано в определенное время. Каждый населенный пункт для нас важен, а этот в том числе с оперативно-тактической точки зрения", - заявил он.

Судя по картам боевых действий в Украине, ВСУ продолжают контрнаступление на востоке Украины и продвигаются к Лиману.

22 сентября советник офиса президента Алексей Арестович пообещал скорое освобождение Лимана в Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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