ВСУ освободили Яцковку на левом берегу Оскола и вернули контроль над позициями возле Бахмута. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", – заявил он.

Ситуация на Бахмутском направлении, по его словам, сложная, однако контролируемая. Российские военные продолжают обстрелы и пытаются оттеснить украинских военных.

Как говорит Громов, россияне планируют окружить Бахмут, однако ВСУ держат оборону.

В то же время украинским военным удалось восстановить ранее утраченные позиции ВСУ южнее Бахмута.

Как писала "Страна", на Донбассе ВСУ наступают на Лиман с севера, а войска РФ продолжают атаки к югу и востоку от Бахмута.

Судя по карте боевых действий, ВСУ продолжают контрнаступление на востоке Украины и продвигаются к Лиману.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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