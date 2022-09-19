Населенные пункты Боровской общины Харьковской области на правом берегу реки Оскол освобождены ВСУ, в то время как населенные пункты на левом берегу Оскола остаются под контролем РФ.

Об этом сообщает Боровской поселковый совет.

Уточняется, что в оккупации остается и собственно Боровая.

То есть, судя по этому сообщению, левый берег Оскола в районе Боровой остаётся под контролем россиян.

Напомним, сегодня мы рассказывали, что по словам Алексея Арестовича, на востоке Харьковской области и на севере Донбасса сейчас гонка, что произойдет раньше: ВСУ расширят плацдарм на левому берегу реки Оскол и возьмут Лиман или россияне создадут там линию обороны.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.