ВСУ освободили всю Боровскую общину на правом берегу реки Оскол. Левый берег остается под контролем России
Населенные пункты Боровской общины Харьковской области на правом берегу реки Оскол освобождены ВСУ, в то время как населенные пункты на левом берегу Оскола остаются под контролем РФ.
Об этом сообщает Боровской поселковый совет.
Уточняется, что в оккупации остается и собственно Боровая.
То есть, судя по этому сообщению, левый берег Оскола в районе Боровой остаётся под контролем россиян.
Напомним, сегодня мы рассказывали, что по словам Алексея Арестовича, на востоке Харьковской области и на севере Донбасса сейчас гонка, что произойдет раньше: ВСУ расширят плацдарм на левому берегу реки Оскол и возьмут Лиман или россияне создадут там линию обороны.
Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.
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