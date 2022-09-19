Въезд в Святогорск Донецкой области в ближайшее время будет запрещен.

Распоряжение об этом подписал руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, о чем он сообщил в эфире телемарафона.

"Святогорск освобожден. Сейчас проходит комплекс стабилизационных мероприятий. Я подписал распоряжение, согласно которому въезд в город будет запрещен до окончания этих мероприятий. Это сделано, чтобы не подвергать риску тех людей, которые планируют въезжать в Святогорск. Мы подготовили продукты, медикаменты и т.д. Также в Святогорске провели работы по возобновлению работы критической инфраструктуры", – рассказал Кириленко.

Напомним, ранее в Донецкой области ввели особый режим въезда на освобожденные от российской оккупации территории. Этот режим в регионе начал действовать с 16 сентября. Согласно данному решению Донецкой ОВА, вводятся меры особого режима въезда и выезда, движения транспортных средств на деоккупированные территории путем запрета несанкционированного (без соответствующего разрешения) въезда граждан, иностранцев и лиц без гражданства, перемещение транспортных средств на территорию деоккупированных территориальных общин Донецкой области до завершения стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях.

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