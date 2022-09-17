В Донецкой области ввели особый режим въезда на освобожденные от российской оккупации территории. Этот режим на территории региона начал действовать с 16 сентября.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

"Отныне в Донецкой области запрещен несанкционированный въезд на территорию деоккупированных территориальных общин региона. Действует запрет до завершения проведения в этих населенных пунктах стабилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, которое подписал глава областной госадминистрации, начальник областной военной администрации Павел Кириленко, с 16 сентября 2022 года вводятся меры особого режима въезда и выезда, движения транспортных средств на деоккупированные территории путем запрета несанкционированного (без соответствующего разрешения) въезда граждан, иностранцев и лиц без гражданства, перемещение транспортных средств на территорию деоккупированных территориальных общин Донецкой области до завершения стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях.

Напомним, вчера украинские военные заявили, что освободили два населённых пунктов к югу от Лимана на левом берегу Северского Донца - Диброву и Щурово. Видео с поднятием украинских флагов в городах размещено в соцсетях.

Также, по данным Генштаба ВСУ, украинская армия бьет по логистике врага и отражает атаки под Донецком.

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Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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