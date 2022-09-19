В Донецке при обстрелах и пожаре погибло 13 человек. Российские СМИ публикуют видео последствий удара по площади Бакинских комиссаров.

По данным местных "властей", в том числе погибли и двое детей.

В "ДНР" обвинили в обстреле украинскую армию.

Украина официально обстрел не комментировала. Ранее украинская сторона, после обстрелов подконтрольных "ЛДНР" территорий, сопровождавшихся гибелью мирных жителей, обвиняла в них россиян.

Как писала "Страна", 18 сентября в Донецке произошел "прилет" в жилое здание на поселке Абакумова. Пострадал многоквартирный трехэтажный дом, повреждения получила и прилегающая территория.

Напомним, ранее в сети появилось видео последствий "прилета" на Славянскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Донецкой области. В результате обстрела на станции вспыхнул пожар. Также было повреждено оборудование на территории станции. В результате обстрела в посёлке Николаевка, расположенном рядом с ТЭС, начались перебои с водой.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.