В Донецке 19 сентября начался пожар на рынке после обстрела. Горит рынок "Сокол" в микрорайоне Текстильщик.

Фото и видео публикуют местные телеграм-каналы.

Кроме того, "мэр" Донецка Алексей Кулемзин заявляет о 13 погибших мирных жителей в результате обстрела района площади Бакинских комиссаров 19 сентября.

Напомним, 18 сентября в Донецке произошел "прилет" в жилое здание на поселке Абакумова. Пострадал многоквартирный трехэтажный дом, повреждения получила и прилегающая территория.

Напомним, ранее в сети появилось видео последствий "прилета" на Славянскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Донецкой области. В результате обстрела на станции вспыхнул пожар. Также было повреждено оборудование на территории станции. В результате обстрела в посёлке Николаевка, расположенном рядом с ТЭС, начались перебои с водой.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.