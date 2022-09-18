В сети появилось видео последствий "прилета" на Славянскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Донецкой области.

Напомним, вчера Славянская тепловая электростанция (ТЭС) подверглась обстрелам. В результате там вспыхнул пожар.

Также было повреждено оборудование на территории станции. В результате обстрела в посёлке Николаевка, расположенном рядом с ТЭС, начались перебои с водой.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что вчера под Бахмутом были отбиты вражеские атаки в районе Николаевки 2-й, Веселой Долины, Отрадовки. Под Донецком - в районе Марьинки и Новомихайловки.

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