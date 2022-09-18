Микрорайон Привокзальный в Донецке, многократно подвергавшийся обстрелам в последние месяцы, вновь под ударом.

Об этом сообщают донецкие Telegram-каналы и публикуют соответствующие фото.

Местные паблики пишут о прилете в крышу железнодорожного института, расположенного рядом с Привокзальным рынком, на котором неделю назад попадание снаряда вызвало серьезный пожар.

Кроме того, "власти" "ДНР" сообщают, что за прошедшие сутки на неподконтрольной Украине территории 9 человек погибли в результате обстрелов.

Смерти зафиксировали в Ворошиловском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц, в том числе девочка 2014 года рождения.

Ранее мы писали, что сегодня, 18 сентября, в Донецке произошел прилет в жилое здание на поселке Абакумова. Пострадал многоквартирный трехэтажный дом, повреждения получила и прилегающая территория.

Война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

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