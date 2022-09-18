В Донецке произошел "прилет" в жилое здание на поселке Абакумова. Пострадал многоквартирный трехэтажный дом, повреждения получила и прилегающая территория. Обстрел произошел примерно в 14 часов.

Об этом стало известно из местных Телеграм-каналов.

Абакумова - западная окраина города, прилегающая к Марьинке, за которую уже не первый месяц идут бои.

Напомним, ранее в сети появилось видео последствий "прилета" на Славянскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Донецкой области. В результате обстрела на станции вспыхнул пожар. Также было повреждено оборудование на территории станции. В результате обстрела в посёлке Николаевка, расположенном рядом с ТЭС, начались перебои с водой.

Война в Украине продолжается уже 207-й день. "Страна" следит за происходящим 18 сентября в обновляемом материале.

Что происходит на фронте в Харьковской области — в материале "Битва за левый берег Оскола".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Как и кого в Украине хотят сажать за получение гражданства РФ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".