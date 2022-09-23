Сегодня, 23 сентября, российские войска с помощью иранских беспилотников нанесли удар по Одессе.

Все Telegram-каналы облетело видео интенсивной стрельбы из автоматического оружия в центре Одессы по дронам треугольной формы. Также, сообщалось, что по ним работает ПВО, которое сбило один дрон.

Но, тем не менее, два других беспилотника-камикадзе смогли долететь до порта Одессы и нанести удар.

Как заявляется, это были иранские дроны Shahed-136.

Особо обращает на себя внимание тот факт, что Одесса сейчас, по сути, находится далеко в тылу украинских войск - на сотни километров от линии фронта.

Однако иранские беспилотники, как видим, достают и туда, а значит они, потенциально, могут "охотиться" за разными целями в глубине украинской обороны. Включая и системы ПВО, и Хаймарсы.

"Страна" рассказывает, что известно об этих дронах.

Shahed-136

Размах крыльев – 2,5 м, длина корпуса – 3,5 м, заявленная дальность полета – не менее 2 000 км (то есть может, теоретически, долететь и до западной границы Украины), скорость - 185 км/ч.

Боеголовка - в носовой части. Головная часть может составлять до 50 кг взрывчатки, что делает этот дрон достаточно мощным оружием.

Может нести 4 или 8 ракет и оснащен устройством самоликвидации. То есть после отстрела боевого запаса сам поражает цель.

Мохаджер-6

Обломки этого беспилотника сегодня показали ВСУ.

Размах крыльев – 10 м, скорость – 200 км/ч. Радиус действия составляет 200 км, при этом дрон может находиться в воздухе 12 часов.

Взлётная масса составляет 670 кг, а полезная нагрузка - 100 кг. На четырёх узлах подвески могут крепиться противотанковые ракеты третьего поколения Almas, которые бьют на расстояние до 8 км.

Ранее мы писали, что сегодня, 23 сентября, из-за атаки иранскими беспилотниками по Одессе погиб 1 мирный житель, разрушены 4 дома.

Также "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский поручил МИД Украины отреагировать на применение Россией иранских дронов.