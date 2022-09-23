В Одессе взорвалась заправка во время охоты на "треугольный" беспилотник. Видео
Пока в небе Одессы шла охота на "треугольный" беспилотник (который, по итогу, нанёс удар в районе порта), на земле в одном из районов Одессы взорвалась заправка.
Об этом сообщают местные паблики.
С беспилотниками это, как пишут источники, никак не связано. Взрыв произошёл во время сварочных работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Одессе слышны взрывы. Поступили сообщения о "треугольном" беспилотнике.
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