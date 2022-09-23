В Одессе жители слышали взрыв.

Об этом сообщают местные паблики. Также пишут, что сбили беспилотник "треугольной формы".

Позже появилось видео. Как пишут - на нем тот самый "треугольный" беспилотник, который сбили над Одессой.

"Летит низко, шумит сильно", - комментируют видео.

Еще спустя время в местных каналах предположили, что в небе над Одессой сбили иранский беспилотник. Появились видео очевидцев.

Также пишут, что ПВО ведёт огонь по ещё одному дрону. В городе слышны взрывы.

Позже появились видео со звуками стрельбы. Пишут, что стреляют по беспилотникам, которые летают над городом.

Судя по звукам - стреляют по ним и из автоматов.

Напомним, ранее в сети появилось фото буксира в городе Очаков Николаевской области, который загорелся после атаки иранским беспилотником.

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