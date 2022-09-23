Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на использование российскими войсками иранских беспилотников.

Об этом сообщил в Facebook спикер президента Сергей Никифоров.

"Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", - заявил Никифоров.

Он также напомнил, что публичное руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении войны.

Ранее мы писали, что сегодня, 23 сентября, из-за атаки иранскими беспилотниками по Одессе погиб 1 мирный житель, разрушены 4 дома.

Также "Страна" сообщала, что Украина попросила Израиль раскрыть разведывательные данные об иранской военной поддержке России.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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