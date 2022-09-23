Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на применение Россией иранских дронов. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на использование российскими войсками иранских беспилотников.

Об этом сообщил в Facebook спикер президента Сергей Никифоров.

"Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", - заявил Никифоров.

Он также напомнил, что публичное руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении войны.

Зеленский поручил МИД отреагировать на иранские дроны в Украине

Ранее мы писали, что сегодня, 23 сентября, из-за атаки иранскими беспилотниками по Одессе погиб 1 мирный житель, разрушены 4 дома

Также "Страна" сообщала, что Украина попросила Израиль раскрыть разведывательные данные об иранской военной поддержке России.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает. 

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