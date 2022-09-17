Украинской армии будет сложно противостоять иранским дронам.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Корреспонденты издания считают, что РФ использует последнюю неделю перекрашенные под российские цветовые схемы иранские дроны Shahed-136.

Их стали замечать над украинскими позициями в Харьковской области.

В частности, эксперт по оружию Скотт Крино считает, что "появление Shahed-136 на войне в Украине, несомненно, меняет оперативные планы Киева".

По его словам, иранские дроны у России могут стать важным противовесом украинским HIMARS.

Сложность противодействия в том, что дроны довольно маленькие и летают очень низко, так что украинским ПВО будет трудно их засечь.

Такие системы могут использоваться Россией для уничтожения украинской артиллерии, в том числе поставленных США гаубиц М-777.

Напомним, по данным британской разведки, Россия "почти наверняка" стала все чаще закупать вооружение у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, из-за истощения собственных запасов.

Ранее "Страна" публиковала первые фото иранского дрона, который в Украине использовали войска России. Сообщалось, что ВСУ сбили БПЛА в районе Купянска Харьковской области.

При этом директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев ушел от ответа на вопрос про сбитый в Украине иранский беспилотник.