Директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев ушел от ответа на вопрос про сбитый в Украине иранский беспилотник.

Вместо этого он предложил "верить генералу Конашенкову", который ежедневно озвучивает сводку минобороны РФ.

Напомним, по данным британской разведки, РФ все чаще закупает оружие у Ирана и КНДР из-за истощения своих запасов.

В частности упоминается эпизод, когда ВСУ сбили первый иранский дрон "Шахед-136" недалеко от Купянска.

"С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска", - сообщал об этом СтратКом ВСУ в Telegram.

Shahed-136 - ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера в июле 2021 года.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия закупает вооружения у КНДР. В РФ это назвали фейком.

Тем временем война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.