Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 14 сентября создвонился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Он заявил, что Иран выступает за неизменность ирано-армянской границы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Согласно сообщению, "глава МИД Ирана выразил сильную обеспокоенность по поводу нового витка столкновений между азербайджанскими и армянскими силами и подтвердил, что Тегеран готов помочь решить проблему мирным политическим путем".

В МИД Ирана подчеркнули, что регион не может мириться с новой войной и призвали "стороны конфликта проявить сдержанность".

Ранее президент Турции Эрдоган обвинил в эскалации конфликта Армению и заявил о полной поддержке Азербайджана.

Напомним, серьезное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в ночь на 13 сентября. В интернете появилось видео боя с применением артиллерии на границе двух стран около города Джермук. "Страна" приводила 7 главных пунктов о причинах и последствиях нового конфликта Армении и Азербайджана.

Также мы писали, что сегодня вечером в Ереване у парламента митингующие требуют отставки премьера, а на улицах Баку проходит антиармянский протест.