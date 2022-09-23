Сегодня, из-за атаки иранскими беспилотниками по Одессе погиб 1 мирный житель, разрушены 4 дома. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов у себя в телеграм-канале.

Ранее заявлялось, что удар был нанесён по району Одесского порта.

В Одессе во время охоты на "треугольный" беспилотник взорвалась заправка.

В 17:30 в Одессе снова сработала воздушная тревога. В местных пабликах писали, что на город вновь летят "шахиды" - иранские беспилотники-камикадзе, которые сейчас активно использует российская армия.

Около 17:40 в Одессе прозвучали взрывы, сообщают местные паблики.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.