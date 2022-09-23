В Мелитополе подорвали квартиру "с семьей коллаборантов". Погибли Оксана и Сергей Дерябины.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Оксана Дерябина - бывшая заместитель начальника железнодорожной станции "Мелитополь".

Братчук заявляет, что после прихода россиян она "принимала непосредственное участие в организации снабжения вооружениями" российских войск и вывозом зерна.

Ранее сообщалось, что по данным мэра Мелитополя, в городе коллаборанты паникуют и отказываются дальше сотрудничать с оккупантами. По его словам, местные власти продолжат публиковать списки предателей.

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