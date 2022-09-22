Украина просит Израиль раскрыть разведданные о военной поддержке Ираном России.

Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Причина - сообщения о появлении иранских беспилотников Shahed-136 в зоне боевых действий в Украине.

Украинская сторона предложила израильским властям создать специальный диалоговый канал по проблемам Ближнего Востока, сообщают источники издания.

Известно, что заместитель гендиректора Израиля по Евро-Азии Симона Гальперин, которая курирует дела России и Украины, посетила Киев с послом Израиля 7 сентября. Они встретились со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку Максимом Субхом.

"Израильтяне предоставили нам некоторую информацию, но нам нужно гораздо больше", - сказал неназванный украинский чиновник изданию.

Напомним, 22 сентября Россия применила в Украине иранский беспилотник "Shahed-136", уничтожив портовый буксир в Николаевской области.

Ранее мы писали, что иранские военные дроны уже активно используются Россией на войне в Украине.

Также "Страна" сообщала, что, по данным известного ливанского журналиста Элайджи Магье, Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников.