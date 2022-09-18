Иранские грузовые самолеты на этой неделе регулярно совершали рейсы в Москву.

По данным сайта Flightradar24.com, отслеживающего полеты по всему миру, из Тегерана в столицу РФ прибыли за эти дни минимум 4 борта авиакомпаний, связанным с иранскими военными.

Зафиксированы 3 полета Ил-76 авиакомпании Pouya Air (принадлежит Корпусу стражей иранской революции - элитной гвардии). Еще один рейс совершен грузовым Boeing-747 авиакомпании Saha Air (принадлежит иранской армии).

Напомним, ранее появилась информация, что иранские военные дроны уже активно используются Россией на войне в Украине.

Также в The Wall Street Journal написали о том, что украинской армии будет сложно противостоять иранским дронам.

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