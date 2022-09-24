Президент РФ Владимир Путин запретил российским военным отступать из Херсона, а также взял на себя стратегическое командование боевыми действиями в Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр, сохранив технику и личный состав. Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц", — пишет издание.

Собеседники NYT утверждают, что Путин объявил генералам о намерении самолично принимать решения по стратегическим вопросам на местах. По утверждениям источников газеты, это создало напряженность среди военных.

Отметим, что западные СМИ ещё в мае писали, что Путин "принял командование на себя".

Напомним, что в Херсонской области украинские войска наступают с конца августа, но пока продвижение незначительное, особенно если сравнивать с успехами ВСУ в Харьковской области. Украинские спикеры и эксперты предполагали, что россияне сами отведут войска на левый берег Днепра из-за постоянных ударов ВСУ по коммуникациям через реку. Но этого пока не происходит.

С учётом информации The New York Times, а также проводимого, в том числе и в Херсоне, "референдума" о присоединении к России, отход армии РФ на левый берег по доброй воле выглядит маловероятным.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.