Решение президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в РФ, чтобы призвать 300 тысяч резервистов, вероятно, продлит войну, а не повлияет на ее исход.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, тем не менее, частичная мобилизация в РФ "может выиграть время для реализации более широкой стратегии, включая обострение энергетического кризиса в Европе и угрозу нанесения ядерного удара по неуказанным целям, направленной на подрыв западной поддержки Украины".

Неизвестно, как и с какой скоростью российское руководство будет выполнять приказ о мобилизации, включает ли это массовые учения и тому подобное, пишет Bloomberg.

Агентство допускает, что поэтапная программа набора резервистов будет больше "направлена ​​на восстановление боеспособности и ротацию измученных боевых частей, чем на предоставление свежих сил, способных вернуть Украину к обороне".

По словам руководителя отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко, одним из немногих стратегических успехов РФ стало замедление поставок оружия из США и других союзников на Украину путем угрозы эскалации.

В то же время Украина может вернуть утраченную территорию за несколько недель, если Запад передаст ВСУ дальнобойные снаряды ATACMS к HIMARS, а также самолеты и танки Abrams, пишет Bloomberg.

Усиление ядерных угроз России могут снова замедлить поставки тяжелого вооружения. "Это очень плохая история для Украины", - ответил Левченко.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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