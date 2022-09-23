Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил действия российского коллеги Владимира Путина в Украине, который объявил о частичной мобилизации в РФ, последствиями изоляции во время эпидемии коронавируса.

Об этом пишет CNN.

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента (злости в отношении враждебного объекта - Ред.), стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", - заявил Макрон.

Напомним, ранее NYT писала, что Путин переосмыслил войну и предупреждает Запад, что попытка победить РФ чревата ядерным катаклизмом.

Также сообщалось, что ранее Макрон назвал решение Путина о мобилизации ошибкой. Это плохая новость для российского народа, заявил лидер Франции.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

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