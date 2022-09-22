Во время своего первого выступления в парламенте Великобритании после отставки Борис Джонсон оговорился, выразив благодарность "вдохновляющему руководству Владимира Путина".

После смеха в зале он тут же исправился: "...руководству Владимира Зеленского".

"Благодаря героизму украинских сил, отчасти благодаря оружию, которое мы с гордостью предоставляем [Украине] <…> Спасибо, конечно, и вдохновляющему руководству Владимира Путина… Владимира Зеленского, простите", - сказал Джонсон.

Ранее "Страна" писала, что 5 сентября Борис Джонсон ушел с должности главы правительства. Он вынужден был покинуть пост на фоне скандала, когда один из назначенцев на высокий пост от Консервативной партии был заподозрен в домогательствах.

Джонсон ранее обещал, что британское правительство будет поддерживать Украину и после его отставки "так долго, как потребуется".