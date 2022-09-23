Потери Вооруженных сил Украины с момента начала полномасштабной войны с Россией составляют более девяти тысяч человек. Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе.

Об этом сообщила замминистра обороны Анны Маляр в интервью Youtube-каналу "ISLND TV".

"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч". Если у врага больше 50 тысяч убитых (по данным Генштаба ВСУ потери россиян более 56 тысяч убитыми - Ред.), а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", - заявила она.

Она уточнила, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что армия Россия потеряла в войне 5937 человек. Неофициальные данные о потерях воюющих сторон называются значительно выше.

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