Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая приедет в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, заявила, что "Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа победят".

Об этом пишет Reuters.

Выступая с обращением к Европейскому парламенту в Страсбурге, Урсула фон дер Ляйен пообещала "проявить стойкость и решимость противостоять последствиям войны России против Украины", которая, по ее словам, является посягательством на европейскую экономику и энергетическую безопасность, а также на демократические ценности.

"При наличии необходимого мужества и необходимой солидарности Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа одержат победу", - сказала она.

Также по словам главы Еврокомиссии, "сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение".

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