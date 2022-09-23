Ежедневные потери Украины в войне против РФ составляют 50 бойцов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в программе "Face a Zelensky".

По его утверждению, потери РФ в 5 раз превышают украинские потери.

"У нас есть оценки потерь в сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских", - заявил он.

Напомним, ранее российский военкор Семен Пегов отреагировал на заявление Шойгу о том, что РФ потеряла за 7 месяцев войны 6 тысяч человек. "Не знаем, как у Шойгу, но у нас больше", - написал он в Telegram.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.