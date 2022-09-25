В российском плену остается примерно 2.5 тысячи украинцев. Среди них - немало женщин.

Об этом вице-премьер Ирина Верещук рассказала в интервью ВВС.

Она напоминает, что только на "Азовстали" в плен попала 131 женщина.

"Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", - сказала Верещук.

Ранее в ГУР рассказали о подготовке новых обменов военнопленными. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет "обменный фонд" и он постоянно пополняется.

При этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк подтвердил, что Абрамович принимал участие в переговорах по обмену пленными как "модератор процесса".

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.