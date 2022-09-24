Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о продолжении подготовки к следующим обменам украинских военнопленных.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Говоря о последнем обмене украинских бойцов, Юсов отметил, что во вражеском плену еще остается много защитников и защитниц ВСУ.

"Их нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения, параллельно уже идет подготовка к следующим обменам. И как сказал генерал Буданов, мы будем возвращать всех", - сказал Юсов.

Спикер ГУР добавил, что Украина имеет "обменный фонд" и он постоянно пополняется.

"Украине есть о чем говорить, и есть что предлагать. Есть, безусловно, кого защищать и кого требовать назад... Вооруженные силы Украины сегодня и на востоке, и на юге, на Харьковском, на Херсонском направлении делают все возможное для активного пополнения обменного фонда. И этот процесс продолжается", - подытожил Юсов.

Напомним, 21 сентября состоялся массовый обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 215 украинских военных, из них - 108 бойцов Азова. "Страна" подробно рассказывала о том, что известно о состоявшемся обмене пленными с Россией.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.