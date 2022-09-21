Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о новом обмене пленными. В числе попавших под обмен – глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Соответствующие фото Андрющенко разместил в Facebook.

На снимках можно заметить, как Михаил Вершинин выглядел до плена и после освобождения.

Кроме того, в результате сегодняшнего обмена пленными освобожден полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов.

Ранее мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".