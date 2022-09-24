После возвращения из плена Катерина Полищук ("Пташка" из "Азова") сделала первые публикации в Instagram.

"Спасибо всем и каждому за теплые слова приветствий и поддержки. Спасибо за борьбу за мою свободу. Зализываем раны - и в строй! Если перестану улыбаться - я умерла. А я жива. Я в Украине. Мы сделали это вместе. Но это лишь начало! - пишет Катерина.

"Пташка" пишет: "Это было начало. А теперь я дома".

"І все на світі треба пережити, і кожен фініш - це, по суті, старт", - цитирует она строки из произведений Лины Костенко.

"Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!", - написала она.

Ранее "Страна" писала, что известно об обмене пленными с Россией, благодаря которому из плена удалось освободить десять иностранцев, "Пташку" и 200 бойцов.

Также "Страна" публиковала фото освобожденного из плена морпеха Дианова, у которого так и не срослась рука.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.