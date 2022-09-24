Командиры "Азова" – гости Турции: Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал тему последнего обмена пленными между Россией и Украиной.

Как сообщает агентство "Анадолу", Эрдоган назвал лиц, освобожденных в рамках акции по обмену пленными и оставшихся в Стамбуле, "гостями Турции".

По его словам, в числе прочих в списки лиц, подлежавших обмену, было включено имя лица, на выдаче которого настаивал президент РФ Владимир Путин.

"200 человек – под нашим контролем. На одном в особенности настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию", – сообщил турецкий лидер.

Напомним, ранее из плена были освобождены командиры "Азова" Редис и Калина, а также командир морпехов Волына. Стало известно, что командиры "Азова" Редис и Калина находятся не в Украине, а в третьей стране, которой оказалась Турция.

Позже стало известно, что командиры "Азова" останутся в Турции до конца войны.

Также, как выяснилось, командиры "Азова" не знали, что едут на обмен, и считали, что их везут на "суд".

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.