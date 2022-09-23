Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Виктор Медведчук, которого, как сообщалось, обменяли на украинских военнопленных, после обмена отправился из Турции в Россию.

"При обмене пленными между Москвой и Киевом у нас было 200 имён. Это все наши гости. На одном из них президент России сделал акцент. Мы отправили его в РФ", - сказал президент Турции журналистам.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что ему неизвестно, общался ли президент с освобождённым украинским политиком Виктором Медведчуком. Представитель Кремля говорил, что не знает, где находится Медведчук и не комментирует его обмен.

Напомним, о том, что Медведчука отправили в Россию в рамках обмена в Украине сообщалось в ночь на 22 сентября. По словам главы ОП Ермака, его обменяли сразу на 200 украинских военных.

После этого и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал детали обмена Медведчука на украинских военнопленных. Также подтвердил обмен и Пушилин.

Вчера Песков также отказался комментировать отправку Медведчука в РФ в рамках обмена.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, как украинских военных обменяли на Медведчука.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.