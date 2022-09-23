В Кремле не знают где сейчас Виктор Медведчук, которого, как сообщалось, обменяли на украинских военнопленных, и не комментируют его недавний обмен.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Не располагаю такой информацией", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также пресс-секретаряПутина спросили, может ли он подтвердить информацию о том, что обмен Медведчука действительно состоялся. После чего он заявил, что "не комментирует и не дает информацию по теме обмена".

Напомним, о том, что Медведчука отправили в Россию в рамках обмена в Украине сообщалось в ночь на 22 сентября. По словам главы ОП Ермака, его обменяли сразу на 200 украинских военных.

После этого и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал детали обмена Медведчука на украинских военнопленных. Также подтвердил обмен и Пушилин.

Вчера Песков также отказался комментировать отправку Медведчука в РФ в рамках обмена.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, как украинских военных обменяли на Медведчука.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.