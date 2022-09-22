В ходе расследования дела Виктора Медведчука СБУ обнаружила информацию о российских агентурных сетях и предателях, разоблачила и задержала их.

Об этом сообщил и. о. главы спецслужбы Василий Малюк на брифинге, информирует телеграм-канал СБУ.

"Мы разоблачили агентурную сеть так называемого Профессора, которая действовала в Одесской и Ивано-Франковской областях. Агенты занимались сбором информации и передачей ее в российские спецслужбы. Кроме того, можем вспомнить задержание крота – должностного лица Кабинета министров, руководителя одного из отделов, который передавал врагу информацию, в том числе секретную", - отметил Малюк.

Глава СБУ также рассказал о разоблачении агентурной сети, действовавшей на территории Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Ее задачей был не только сбор информации, но и подготовка к созданию там соответствующих квазиреспублик.

"Также мы предупредили возможную установку специальных технических средств в кулуарах ВР. Россия через свои спецслужбы хотела заниматься сбором информации непосредственно среди нардепов. СБУ этого не допустила", – подчеркнул Малюк.

Глава СБУ добавил, что обмен Медведчука на пленных украинцев не препятствует как дальнейшему судебному разбирательству в производствах, где он фигурирует, так и принятию судебных решений, назначению наказания и конфискации арестованного имущества.

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