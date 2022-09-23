Появились фото освобожденного из плена морпеха Дианова. У него так и не срослась рука
Появились фото освобожденного из плена морпеха Михаила Дианова.
Их опубликовала журналистка Виолетта Киртока.
Во время боев в Мариуполе СМИ публиковали его фото из госпиталя с установленной в руку спицей.
Она сообщает, что во время плена его рука не срослась, и отсутствуют 4 см кости.
Напомним, ранее в ночь на 22 сентября произошел самый масштабный обмен пленными с момента начала войны.
Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.