Британец Шон Пиннер, освобожденный из российского плена на этой неделе, в интервью The Sun рассказал о своем тяжелом опыте на войне в Украине и нахождении в плену.

"Последние шесть месяцев были худшими днями в моей жизни. Там, на фронте было так много трупов, что это было похоже на что-то из зомби-апокалипсиса", — признался британец.

По словам Пиннера, он сдался в плен, потому что российские солдаты окружили его. После этого они без всякой причины избили его и вонзили нож в бедро.

Он заявляет, что регулярно подвергался пыткам и в плену — его били электрическим током, причем не объясняли, чего хотят добиться. "Казалось, что они делают это просто ради забавы", — предполагает Пиннер.

Пиннер вспоминает момент, когда к нему в камеру зашел российский военный, приставил пистолет к его голове и сказал: "Ты сейчас умрешь" - но не выстрелил, а просто ударил Пиннера, добавив, что хотел таким образом пошутить.

Другой проблемой стала музыка. Пиннер вспоминает, что в лагере лагере, где он провел четыре месяца, круглосуточно играли композиции групп Slipknot и ABBA.

"Это была настоящая пытка. Я никогда больше не хочу слушать песни ABBA", — говорит Пиннер.

Ранее стало известно, что перед обменом пленных украинцев шесть часов держали с завязанными скотчем глазами.

А командиры "Азова" даже не знали, что едут на обмен, и считали, что их везут на "суд".

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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